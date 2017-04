Insolite Philippe Grosvalet dans la peau d'un réparateur de vélos

0

La Chambre de métiers propose à des élus locaux de devenir artisan d’un jour. Ce matin, c’était au tour du président du conseil départemental.

Passionné de vélo, Philippe Grosvalet était dans son élément, ce matin. Le président (PS) du Département a passé sa matinée dans un magasin de cycles, à Nantes.

Pendant trois heures, il a participé au montage d’un VTC, et surtout beaucoup discuté avec le patron. De cyclisme, bien sûr, mais pas seulement. « Je lui ai parlé des difficultés qu’on a pour embaucher », raconte Bertrand Lemaitre. L’artisan a aussi briefé l’élu sur ses semaines de travail à rallonge et les multiples tâches liées à son métier : « Quand on est un petit patron, on doit tout faire ».

