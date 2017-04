Insolite Profession : styliste culinaire

0

Émilie Laraison, styliste culinaire, est l’auteur de La Cuisine pour les nullissimes : elle imagine dans sa cuisine de Trentemoult des recettes très simples et gourmandes.

C'est la Givenchy du risotto minute, la Dior du cheese cake ananas... Voilà 10 ans qu'Émilie Laraison habille les plats pour allécher les gourmands. Avant d'être styliste culinaire, la Rezéenne de 37 ans était commerciale. « Je travaillais dans une agence de design à Paris et j'avais envie de me reconvertir dans quelque chose de plus manuel. » Elle a alors découvert ce drôle de métier.

« À l'époque, c'était encore très peu connu.» Et il y avait une grosse demande, avec le boum des livres de cuisine. « J'ai appris sur le tas mais j'ai quand même passé un CAP cuisine car il n'existe pas de formation spécifique. » Pourtant, derrière chaque photo de nourriture sur une boîte, un magazine ou un livre de recettes se cache un styliste culinaire. « Le métier est différent selon les clients. Pour la pub, il est plus technique. »

