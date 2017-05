Insolite Quand le H demande une place supplémentaire à la SNCF pour son trophée

Le HBC Nantes a remporté hier soir la Coupe de France aux dépens de Montpellier. Heureux, les handballeurs sont revenus de Paris à Nantes en train, et en ont profité pour interpeller la SNCF sur Twitter. Il faut dire qu'avec leur trophée ils se retrouvent avec un léger excédent de bagages...

Hello @SNCF, vous n'êtes pas complet sur votre TGV 8813 direction Nantes ? On est un peu plus chargé que d'habitude #LeHécritSonHistoire pic.twitter.com/WNg83txybG

— HBCNantes (@HBCNantes) 28 mai 2017