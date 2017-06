Insolite Sœur Fabienne, 78 ans, est allée voter sur un hoverboard (VIDEO)

C'est le site internet catholique Aleteia qui raconte les aventures de Sœur Fabienne, 78 ans, qui a été filmée sur un hoverboard alors qu'elle allait voter dans un bureau de vote de Baugé.

On la voit avancer et même slalomer dans le hall en toute tranquilité, très souple sur les jambes.

Voici ce qu'écrit Aleteia à propos de la performance :

"Dire que Sœur Fabienne a fait sensation en votant en hoverboard pour le premier tour des élections législatives serait un euphémisme. La religieuse est en effet à l’origine d’un véritable buzz. Pétillante, elle confie : « Depuis quelques temps on vote pas mal… Alors c’est tentant de s’amuser un peu, et puis cela décontracte les gens, cela les fait rigoler de voir une bonne sœur sur cette machine-là ». L’hoverboard est-il difficile à utiliser ? « Oh vous savez, cela paraît compliqué comme ça, mais maintenant je suis une pro ! Il faut juste se pencher en avant pour aller un peu plus vite, et en arrière pour freiner », lâche-t-elle, technique.