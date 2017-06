0

On trouve de tout sur facebook et même des images de monstres géants dans la Loire. Géographiquement, cette photo a été prise juste devant le parvis des nefs des Machines de l'île et a été publiée sur un mur intitulé "Mystère dans la Loire". Avec cette légende : "J'ai vu une énorme bête semaine dernière, dans la Loire, juste devant le hangar à bananes. Le truc bizarre, c’est que personne n’en parle dans la presse. On veut nous cacher des trucs ?" Alors, qui d'autres a vu la bête ?

On peut aussi retrouver la liste des animaux déjà publiée en cliquant sur notre DOSSIER en ligne "ANIMAUX EXTRAORDINAIRES". La carte interactive est ici : http://u.osmfr.org/m/60998/ (Merci à uMap et aux contributeurs OpenStreetMap)