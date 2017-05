Insolite Une agence Pôle Emploi détaille "la journée d'un demandeur d'emploi"

0

Une agence Pôle Emploi basée à Compiègne-Margny dans l'Oise a pris une initiative quelque peu surprenante en diffusant sur ses réseaux sociaux, "la journée type du demandeur d'emploi".

L'initiative est coquasse, le buzz immédiat. Du réveil à la fin de journée, en passant par la douche et le déjeuner, tout est passé en revue dans une infographie publiée par l'agence située dans la région des Hauts-de-France sur Facebook.

Des conseils, qui n'ont pas convaincu les internautes. Bien au contraire, l'effet escompté s'est vite transformé en véritable tollé. Certains estimant "être pris pour des mômes".

Devant la viralité de cette publication, l'agence a supprimé son post facebook. De plus, le compte officiel national de Pôle Emploi a réagi ce matin, peu avant 10 heures, en évoquant "une initiative personnelle et non une diffusion officielle".





@Padre_Pio Bonjour, pour information il s'agit d'une initiative personnelle et non d'une diffusion officielle (nous nous renseignons en interne) — Pôle emploi actu (@pole_emploi) 24 mai 2017

L'histoire ne dit pas si le, la ou les personnes à l'origine de cette publication devront adopter cette "journée type du demandeur d'emploi" dans les jours à venir...