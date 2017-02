Insolite Une carte interactive pour trouver des... vers près de chez soi

0

Plus2vers.fr est un site d'entre-aide pour démarrer facilement le lombricompostage en trouvant des vers et des conseils gratuitement et près de chez soi.

Le site propose une carte interactive, disponible ici, qui permet de contacter des particuliers "donateurs de vers". Plus2vers.fr se targue aujourd'hui de référencer près de 1 000 donateurs, d'avoir permis de démarrer plus de 5 500 lombricomposteurs et d'avoir détourné de la collecte et de l'incinération au moins 562 tonnes de déchets par an.

Pour aller plus loin, l'association "Les boîtes vertes" qui a créé le site pour oeuvrer à la réduction des déchets, a lancé une campagne de financement participatif, afin d'améliorer leur site internet et le rendre plus performant. Si vous voulez les soutenir, il vous suffit de cliquer ici.