Insolite Une entrave de punition d'esclave d'un négociant nantais aux enchères

Le 2 février 2017, la maison d'enchères de Baecque et associés proposera à la vente à Drouot, à Paris, une entrave de punition en fer forgé pour poignets et chevilles, datée du XVIIIe siècle et provenant de Nantes.

Longue de 55 cm, elle était utilisée pour punir les esclaves récalcitrants conduits dans les plantations de coton de St-Domingue. « C'est une entrave pour homme, car les femmes et les enfants n'étaient pas entravés », précise Me Géraldine d'Ouince, la commissaire-priseur. Mise en vente par un collectionneur, elle avait été acquise à Nantes, lors d'une vente de succession d'une famille d'armateur à Nantes.

Estimation : entre 1 000 et 1 500 €.

