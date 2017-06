Jazz à Bouchemaine Trotignon-Garay pour un métissage piano-percussions samedi

0

Les amoureux du jazz comme les simples amateurs de musiques sans frontières ont rendez-vous tout au long de ce week-end de Pentecôte à Bouchemaine, avec le festival Bouche à Oreille (BAO).

Au programme de cette huitième édition, du "jazz en bal(l)ade" dans le cadre enchanteur de La Pointe, avec, cette année, le piano en guise de fil conducteur (nombreux concerts gratuits et payants).

Invité d'honneur ce samedi 3 juin, le duo Trotignon-Garay. On ne présente plus vraiment le premier. Baptiste Trotignon est un pianiste de référence dont le talent ne cesse de se confirmer depuis son premier album "Fluide" en 2000.

Alors qu'il fêtera ses 43 ans le 17 juin, Trotignon, passé à l'âge de 9 ans par le conservatoire de Nantes, explore avec bonheur les univers infinis du jazz, de "Share" enregistré à New York en 2009 à "Song Song Song" (2012)... Ce pianiste élégant et facétieux sait aussi constituer de fructueux duos comme en témoignent ses enregistrements partagés naguère avec Aldo Romano et Mark Turner.

Et cette fois, c'est avec le percussionniste argentin Minino Garay qu'il nous revient, à la faveur d'un nouvel opus baptisé "Chimichurri", du nom d'un condiment sud-américain. C'est cet alliage, cette alliance épicée et rythmée entre le Nord et le Sud que vous allez découvrir sur la scène du festival BAO, ce samedi soir.

Tout l'art du duo se trouve incarné par ces deux musiciens complices, libres et inspirés qui, grâce à un séduisant métissage "en perpétuel mouvement" alternent "nostalgie langoureuse et folle frénésie". À ne pas louper...

MD



Festival BAO à Bouchemaine (Maine-et-Loire) jusqu'au lundi 5 juin. Concert sous chapiteau samedi 3 juin à 20h30. Première partie avec le trio Loustalot-Chesnel-Paganotti. Puis le duo Trotignon-Garay. Payant de 12 € à 20 €