Jeu Odyssée des Rêves : les trois photos lauréates du concours sur Instagram

Le spectacle « L’Odyssée des rêves » s’est achevé à la cathédrale de Nantes le vendredi 30 décembre 2016. Un concours de photos était organisé sur le réseau social Instagram avec le mot-clé #concoursODR2016. Plus de 300 photos ont été postées. Le jury composé de Wilhem Thomas et François-Xavier Vandanjon, de l'association LumiNantes, Thierry Coquiller du Crédit Mutuel, Jean-Sébastien Evrard photographe et Nathalie Bourreau photographe de Presse Océan, Hubert Champenois recteur de la cathédrale, Didier Giordano de L'Eclat de verre, et Katia Bosseboeuf, responsable promotion de Presse Océan, s’est réuni mercredi 4 janvier et a choisi trois lauréats.

Lucielle remporte le premier prix : un tirage de sa photo avec un encadrement haut de gamme réalisé par L'Eclat de Verre.

#concoursodr2016 Une photo publiée par Lucie Elle (@lucieelle) le25 Déc. 2016 à 11h44 PST





I4f_amznantes remporte le deuxième prix : un tiré à part d'une oeuvre d'Alain Thomas dédicacée.





Joevin1106 remporte le troisième prix : un ouvrage d'art dédicacé par Alain Thomas.





Prix des lecteurs de Presse Océan

Dix photos ont par ailleurs été sélectionnées par la rédaction pour les « Prix des lecteurs de Presse Océan ». Le vote sera ouvert ce jeudi 5 janvier à 17 h sur presseocean.fr jusqu’au mardi 10 janvier à 15 h. À gagner : un tiré à part d'une oeuvre d'Alain Thomas dédicacé et encadré par L’Eclat de Verre.