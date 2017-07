Jeu #POLVAN : sur Instagram, gagnez une nuit dans une chambre d'artiste

0

Cet été, jouez avec Presse Océan et Le Voyage à Nantes. Postez vos plus belles photos de l'événement culturel nantais sur le réseau social Instagram en précisant #POLVAN et tentez de remporter l'un des trois lots suivants.

Vous pouvez poster autant de photos que vous le souhaitez avec #POLVAN à condition que ces photos soient en lien avec le Voyage à Nantes. La rédaction prendra contact avec les gagnants.

Voici les lots à remporter :

1. Nuit chambre d’artistes pour 2 personnes : c’est la chambre de l’Okko Hôtel qui sera à gagner

2. Croisière Estuaire

3. Pass Château.