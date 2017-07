Joué-sur-Erdre Dub Camp : le mélange des genres

0

Le festival de reggae dub, monté par une association nantaise, a entamé jeudi sa nouvelle édition sous le soleil.

Il fait chaud, comme en Jamaïque, sauf que le paysage n'est pas tout à fait identique... Le Dub Camp festival, qui met à l'honneur la culture reggae dub, se tient cette année au nord de Nantes, à Joué-sur-Erdre.

Devenu très populaire en quatre ans « le premier festival européen en extérieur, entièrement dédié au sound system », attend deux fois plus de festivaliers (environ 23 000) qu'à sa création en 2014 par l'association nantaise Get up !.

"Bonne ambiance"

Des passionnés de culture jamaïcaine, des jeunes adeptes de sons puissants ou des internationaux en quête de rencontres sont venus profiter des quatre chapiteaux aux différentes ambiances. Installés à chaque coin d'un grand champ valloné, ils laissent la place à d'autres activités, comme des conférences sur l'histoire du reggae.

« On est venus pour s'éclater et profiter de la bonne ambiance, qu'on trouve rarement ailleurs, et de la super programmation dub sound system. Il y a des pointures du genre, comme OTF et Channel One », sourit Marc, 24 ans, de Clermont-Ferrand, dub campeur depuis l'année dernière.

