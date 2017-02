Justice Bloquée en Inde depuis deux ans, Marie-Emmanuelle Verhoeven s'explique

0

Le samedi 4 février, la justice indienne doit se pencher sur la demande d'extradition de Marie-Emmanuelle Verhoeven formulée par le Chili. La Nantaise rejette toutes les accusations selon lesquelles elle serait liée à l'assassinat d'un sénateur pinochétiste en 1991 à Santiago.

Presse Océan : Dans quelles circonstances avez-vous été arrêtée ?

Marie-Emmanuelle Verhoeven : « J'ai été arrêtée le 17 février 2015 à la frontière indo-népalaise au cours d'un pèlerinage bouddhiste. J'avais été arrêtée une première fois en Allemagne, le 25 janvier 2014 puis relâchée au bout de trois mois et demi car l'Allemagne a considéré qu'il n'y avait aucun élément me reliant à l'affaire. »

Sur quoi s'appuient les accusations chiliennes ?

« Tout cela est totalement monté. Je n'ai rien à voir avec cet attentat. Il a été commis par une branche dissidente du FPRM et les auteurs ont été arrêtés. L'instruction a été close en 1993, mais la droite chilienne l'a rouverte en 2010. Le dossier est vide. D'ailleurs, Interpole a annulé ma notice rouge, considérant qu'il n'y avait aucun élément dans le dossier chilien. »

Comment réagit la justice indienne ?

« Elle doit se pencher ce samedi sur la demande d'extradition du Chili qui s'appuie sur un traité qui n'existe pas. Lors de la précédente audience. Le 21 septembre 2015, la Haute cour de New Delhi a considéré que mon arrestation et mon incarcération étaient illégales. Mais j'ai été de nouveau arrêtée pour les mêmes motifs. Une juge a finalement pris le risque de me libérer après 16 mois de prison. Je n'ai aucune intention de fuir. Et je suis prête à être entendue en France dans le cadre d'une commission rogatoire. »

