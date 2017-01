Justice La Nantaise se défend d'être la comandante Ana

0

Pour la justice chilienne, la Nantaise Marie-Emmanuelle Verhoeven est responsable de l'assassinat d'un sénateur chilien, en 1991. Elle a été interpellée en Inde en février 2015 et a passé 16 mois en détention préventive. En libération conditionnelle depuis le 2 juillet, elle vient d'accorder une longue interview à un média chilien, « El Desconcierto ».

Ses accusateurs voient en elle le vrai visage de la comandante Ana, l'une des têtes pensantes du Front patriotique Manuel Rodriguez (FPMR), le bras armé du Parti communiste chilien, et l'une des responsables de l'assassinat du sénateur d'extrême droite Jaime Guzman, proche de Pinochet, abattu le 1er avril 1991 à Santiago.

Originaire de la région nantaise, la quinquagénaire qui fait l'objet d'un mandat d'Interpol a été interpellée le 25 janvier 2014, à Hambourg, en Allemagne, avant d'être relâchée. Puis elle a été arrêtée une seconde fois à la frontière indo-népalaise, en février 2015 et placée en détention préventive.

En liberté conditionnelle depuis le 2 juillet, elle attend une nouvelle audience, le 4 février, qui doit se pencher sur la demande d'extradition formulée par le Chili où elle avait suivi son mari, épousé en France et opposant au dictateur Pinochet.

Vingt-cinq ans après la mort du sénateur, Marie-Emmanuelle Verhoeven crie toujours son innocence et accuse la justice chilienne de s'appuyer sur de fausses preuves. « Je n'ai rien à voir avec l'affaire Guzman, c'est une évidence. Aujourd'hui, nous savons que la comandante Ana est un personnage de fiction, que je n'ai jamais été membre dirigeant du FPMR. De ce fait, ma participation à l'assassinat est impossible, de près ou de loin. Il y a des tentatives de fabrication de preuves et des supposées déclarations se basant sur des choses que j'aurais dites, ce qui n'est pas le cas et qui ne repose sur rien de tangible », assure-t-elle.

