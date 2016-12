Justice Yoann Barbereau, Nantais de 38 ans, condamné à 15 ans en Russie

0

Yoann Barbereau, Nantais de 38 ans, ancien directeur de l’Alliance française d'Irkoutsk en Sibérie, a été condamné ce lundi 26 décembre « à quinze ans de colonie pénitentiaire », indiquent les membres de son comité de soutien à Nantes.

"Machination"

Yoann Barbereau était accusé par la justice russe d’attouchements sur sa fille, âgée de 5 ans à l'époque de l'arrestation, et de diffusion d'images pédopornographiques. Ses proches n’ont eu de cesse de dénoncer « une machination » et ont établi que « des fausses preuves et des faux témoignages avaient été fabriqués ».

"En sécurité mais pas en liberté"



Yoann Barbereau, qui était sous bracelet électronique, s’est évanoui dans la nature depuis le mois de septembre. Il a envoyé un message sur Facebook, posté a priori de Oulan Bator, capitale de la Mongolie, le 21 septembre. « Il est en sécurité mais il n’est pas encore en liberté », énoncent des membres de son entourage.

"Jugement inique"

« On n’est malheureusement pas surpris par ce verdict, énonce Thierry Guidet, porte-parole du comité de soutien de Yoann Barbereau, qui parle d’un "jugement inique". Même si le procès a permis de mettre en pièces les accusations à l’encontre de Yoann, la justice reste aux ordres… Ce verdict prouve qu’il a eu raison de se soustraire à la justice russe et de se mettre en sécurité. »

Sur le plan juridique, les avocats de Yoann Barbereau ont désormais pour objectif de faire appel, « en vue de porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme afin de faire condamner la Russie, précise Thierry Guidet. Nous poursuivons nos efforts pour que Yoann Barbereau recouvre une totale liberté et puisse regagner au plus tôt son pays et sa famille. »

Information à retrouver ce mardi 27 décembre dans Presse Océan.