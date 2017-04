La Baule 40 000 œufs pour une gigantesque chasse au parc des Dryades

0

La formule est désormais bien rôdée même si elle a évolué au fil des éditions. Le rendez-vous est fixé au lundi 17 avril, au Parc des Dryades pour cette chasse aux œufs XXL, la plus grande de France « gratuite », précisent les organisateurs. Pour décrocher un précieux sachet d’œufs en chocolat, des jetons - 40 000 au total - seront dispersés dans trois espaces distincts : pour les enfants de 1 à 4 ans, de 5 à 7 ans et de 7 à 10 ans. Les plus petits pourront être accompagnés d’un parent mais dans les autres espaces de chasse, ça sera uniquement les enfants.

Ces œufs pralinés seront répartis en sachets de dix unités. Cela représente 300 kg de chocolat avec des œufs de 7,5 g l’unité. Entre 3 000 et 5 000 personnes sont attendues sur l’ensemble de la matinée ». La chasse aux œufs commence officiellement à 10 h 30, les portes seront ouvertes dès 9 h 45.

