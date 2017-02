La Baule Aquabaule la démolition extérieure commence

0

Aquabaule est en cours de démolition. Après plus de quatre mois de chantier c’est devenu une coquille vide. Place maintenant à la démolition extérieure qui vient de débuter. Les travaux vont bon train et la pose de la première pierre est même déjà annoncée pour le mois de mars prochain.

Mais, avant de poser cette première pierre, il faudra en évacuer bien d’autres : « À l’époque on chargeait beaucoup en béton ! Cela représente 8 000 tonnes de gravats qui sont broyés pour en faire des dessous de route », explique Jean-Paul Siramy, directeur commercial de l’entreprise de BTP Mas (à Pau).

Construite en 1970, à une encablure de la baie, puis étendue dans les années 90 pour devenir « Aquabaule », elle est en train de disparaître du paysage baulois. Comme un petit morceau d’histoire de la station, « car elle a été la première piscine en eau de mer de la façade Atlantique, précise Yves Métaireau, président de Cap-Atlantique. C’est d’ailleurs une richesse, car obtenir l’autorisation d’une captation d’eau de mer serait aujourd’hui impossible. Nous avons retenu le système Écoplage qui à la fois captera l’eau et freinera l’érosion de la plage ».

Avant de piquer une tête, il faudra attendre fin 2018, plus raisonnablement début 2019, d’autant que le chantier devra s’arrêter pendant la période estivale et qu’il est soumis à une batterie de décisions administratives.

