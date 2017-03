La Baule Chantier : la piscine Aquabaule a disparu

0

La démolition extérieure des bâtiments d’Aquabaule (ex-piscine construite dans les années 70) a commencé début février et à l’automne 2016 pour le désamiantage et la déconstruction intérieure. Aujourd’hui il ne reste plus de trace d’Aquabaule. Si ce n’est les escaliers de l’entrée principale et un grand espace vide sur lequel sera construit le nouveau centre aquatique. Son ouverture est programmée fin 2018. Les travaux sont réalisés par l’entreprise de BTP Mas (à Pau) et notamment l’évacuation de plus de 8 000 tonnes de gravats avant de poser la première pierre ces prochaines semaines .