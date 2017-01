La Baule Ecoplage pour stabiliser le sable et capter l'eau d'Aquabaule

0

Qu’est-ce qu’Écoplage ?

C’est d’abord une entreprise fondée en 1996 qui a évolué en 2006. Elle est basée à Sainte-Luce-sur-Loire (région nantaise) et emploie quatre personnes, dont Arnaud Ballay son directeur d’études.

Comment ça marche ?

Un drain est enterré à 2 mètres de profondeur dans le sable en parallèle du trait de côte. Il fera 1 km de long pour le projet baulois. Le gros tube percé capte l’eau, la filtre et la rejette. Le système assèche le sable et stoppe son érosion. Le principe de captation offre ensuite plusieurs possibilités. Ici une partie de l’eau captée sera utilisée pour les besoins du futur Aquabaule, l’ex piscine municipale en cours de démolition.

Comment cela va se passer ?

Il y aura d’abord une étude de terrain avec des forages qui débuteront fin février. Ils dureront environ une semaine. Puis une étude de conception d’environ 2 mois se déroulera au printemps. Suivra l’étude réglementaire qui sera assurée par un autre cabinet d’études afin d’obtenir l’aval des services de l’État. Le chantier en lui-même débutera courant 2018.

Où et combien ?

Le hasard fait bien les choses. Écoplage prendra place au milieu de la baie pour alimenter les bassins d’Aquabaule quasiment à l’endroit de l’ancienne captation d’eau (une crépine) face à la piscine. Et il se trouve que justement c’est le secteur le plus touché par l’érosion. Si le système fait ses preuves il pourrait prendre place ailleurs sur d’autres endroits de la plage. Le marché baulois se monte à 1, 5 M€ (pour la partie lutte contre l’érosion et pompage).

