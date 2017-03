La Baule Hôtellerie: deuxième naissance pour L'Hermitage

0

L’Hermitage achève une restauration en profondeur. Les travaux, plus de 10 millions d’euros, sont colossaux. D’ici au 30 mars le fleuron baulois de la chaîne Barrière, 200 chambres et suites, aura fait peau neuve et sera opérationnel pour une nouvelle saison. Aux délais contraints s’ajoute une volée d’obligations. Car du passé L’Hermitage, né en 1926, ne fera pas table rase pour de nouveaux meubles ou équipements. "Non. Et c’est bien tout l’intérêt de cette rénovation en profondeur. Il fallait garder et remettre au goût du jour des meubles ou objets déjà en place, voire en créer, comme pour certains tissus. L’objectif est de conserver cet art de vivre à la française, mais aussi l’histoire et le classicisme propres à cet établissement. Ici on travaille pour une signature", explique Chantal Peyrat, architecte d’intérieur qui a déjà œuvré pour la plupart des établissements Barrière. L’Hermitage aura également une nouvelle configuration liée à l’arrivée d’offres comme un Spa Diane Barrière ou encore un club enfant Studio by petits VIP. Mais aussi avec la création d’un restaurant « La terrasse », 150 places avec l’extérieur, qui sera ouvert à tous. "Nous allons créer une entrée par la promenade Benoît et ouvrir la vue sur l’Océan" indique Jean-Louis Goube, directeur général de L'Hermitage.

