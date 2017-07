La Baule Jeux d'eau place de la Victoire

0

Les estivants habitués qui arrivent ou vont arriver à La Baule ces jours-ci vont trouver un cœur de ville transformé. Après de longs mois de travaux, la place de la Victoire et le jardin du même nom ont une toute nouvelle allure. Nouveau carrefour pour les automobilistes et surtout un nouveau parking de 250 places derrière la Poste. Ce dernier est payant jusqu'à 20h aussi les spectateurs du feu d'artifice de ce soir ne doivent pas hésiter à l'emprunter. Pour les piétons, le jardin propose désormais des jeux pour enfants et des jets d'eau qui rafraîchiront les journées ensoleillées qu'on espère voir tout l'été.