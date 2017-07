La Baule Julie Erikssen : concerts jazz et nouvel album

0

Le Royal et l’Hermitage n’ont presque plus de secret pour elle. Pour le troisième été consécutif, Julie Erikssen se produit dans les hôtels de la chaîne Barrière. Sa voix accompagne les mélodies au piano, pour une ambiance lounge et intimiste. Remarquée dans l'émission « The Voice 3 », Julie Erikssen a trouvé sa voie dans le jazz. « L’écriture a un profond effet libérateur, explique-t-elle dans une interview à Presse Océan. C’était un véritable défi pour moi de composer mes propres textes et de reprendre les standards du jazz. J’écris de véritables histoires qui s’articulent autour de mon changement de vie et de mon retour dans l’univers musical ». Julie Erikssen signe un premier album intitulé Breathe (vidéo).

