0

Il y a deux mois, l'école de cinéma Comédie 44 démarrait son activité avec 70 élèves scénaristes, techniciens et comédiens. Ils ont été productifs puisque 24 épisodes de deux minutes ont été tournés dans divers lieux de La Baule et de la Presqu'île. On pourra les voir à compter du 28 mars sur les web télé La Baule TV et la Chèvre TV (Facebook).

Plus d'information ce jeudi 23 mars dans Presse Océan.