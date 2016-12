La Baule La ville vend du patrimoine immobilier

0

La Ville vend ses anciens bâtiments publics obsolètes, mais aussi des villas pour en faire des logements. Ils ne servent plus la collectivité, ne sont plus aux normes pour accueillir du public, ni pour être habités en l’état et ils finissent par coûter chers. Alors selon le maire (LR) Yves Métaireau : « Autant vendre plutôt que de continuer à entretenir de l’immobilier pour rien ». Avec à la clé des sommes rondelettes qui tomberont dans l’escarcelle de la Ville. Ces cessions rapporteront 1,8 million d’€ en 2017, puis 7,1 m € en 2018. Pour contenter l’appétit des promoteurs gourmands du rare foncier de la station, tout ce qui est cédé sera transformé en logements.

Outre la Villa au 47 avenue de l’Étoile qui servait au tennis club Sporting (350 000 €), l’ancien bureau de Poste des Palmiers (205 000 €), ou la villa Poulet, avenue de La Morandais (205 000 €), deux bâtiments symboles sortent du lot. L’ex bâtiment du Trésor public, qui était la mairie jusqu’en 1974 et l’ancienne école Georges-Tanchoux où des milliers de petits baulois ont été scolarisés. Deux « monuments » qui se trouvent distants de quelques centaines de mètres, Avenue de Lattre-de-Tassigny (au 235 et au 257).

