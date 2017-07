La Baule Laird Hunt invité des Ecrivains en bord de mer

0

Laird Hunt a écrit Neverhome, magnifique roman qui raconte comment une femme travestie en homme a fait la guerre de Sécession. Pour cet auteur américain, « les lignes de division révélées durant cette guerre sont toujours prégnantes et l'héritage de la guerre civile est ressenti très fortement surtout dans le sud. Même si les arguments ont évolué et que les divisions géographiques ne sont plus si claires qu'elles l'ont été, il n'y pas de doute que le pays est profondément divisé, peut-être autant que lors de la guerre civile. »

Interview à lire ce vendredi 14 juillet dans Presse Océan.