La Baule L'aménagement du futur parc paysager de Prémare lancé fin avril

Cette zone naturelle de trois hectares va être réhabilitée d'ici deux ans. Le Département apportera un financement.

C'est un lieu plutôt méconnu des Baulois. Un espace de trois hectares à proximité du centre du centre-ville, niché entre le cimetière et l'actuelle décheterie, où la nature « a repris ses droits » en lieu et place de l'ancienne décharge. La Ville va réhabiliter ce site « riche en biodiversité » avec un parc paysager et différents aménagements pour une facture totale de 135 000 €/HT. Le conseil départemental apportera un financement de 27 777 € sur trois ans via un « Contrat Loire-Atlantique Nature ».

