La Baule Le Baulois, un fondant conquérant

Le fondant au chocolat de la société Marylou, pâtisserie de la plage se développe tout en revendiquant son caractère artisanal.

Depuis le 26 avril 2014, Nicolas Blin est à la tête de Marylou, pâtisserie de la plage. Derrière l'enseigne commerciale, il y a surtout le Baulois, un fondant au chocolat dont la recette est « assez récente », souligne l'intéressé. Dans son atelier, les salariés de Marylou fabriquent aussi le Nantais (à base d'amandes et de rhum), choux et tartes à la crème. Si Nicolas Blin dispose de deux points de vente (la boutique du Pouliguen et le marché de La Baule), ses produits sont disponibles dans de nombreux points de vente régionaux et aussi en France, « dans des épiceries et des restaurants. Nous avons au total près de 450 distributeurs ». Le Baulois est également présent à l'étranger, en Suède, Hollande, Brésil.

