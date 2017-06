La Baule Le casino Barrière s'équipe d'un jeu de Black Jack électronique

0

Cette nouvelle machine permet d'étoffer l'offre de l'établissement en matière de jeux électroniques pour séduire un plus large public.

Au casino Barrière de la Baule, le personnel se tient toujours derrière les tables de jeux, mais le virage électronique et digital est bel et bien amorcé. Depuis le 21 juin dernier, l'établissement baulois a mis en service un Black Jack électronique. La règle du jeu est strictement la même, sauf qu'à la place des cartes (312 au total, soit six jeux de 52 cartes), les joueurs disposent d'écrans tactiles pour battre la banque. « C'est la réponse à une vraie demande », souligne Nathalie Lévêque, directrice du casino.

