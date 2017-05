La Baule Les bars de plage mobilisés pour leur avenir

0

D’un bord à l’autre dans la baie, tout ne se passe pas de la même manière. À La Baule, il y a un avis de tempête. La Ville n’a pas fait le même choix que Pornichet, laissant l’État s’occuper de la Plage. État qui a choisi la société Veolia pour gérer la plage et les 30 concessions confiées aux privés. Et les « projets » de l’entreprise pour les restaurants, clubs et écoles de voile ne passent pas. La redevance de chacun promet d’augmenter très significativement en quatre ans. Réunis en association, ces professionnels dénoncent l’arrivée de Veolia sur la plage et appellent la Ville à prendre en mains sa plage. Pour se faire entendre et aussi pour alerter les visiteurs sur ce qu’ils appellent la « privatisation » de la plage, ils sont rassemblés ce samedi sur le remblai face à l’avenue de Gaulle.