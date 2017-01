La Baule Les Canards givrés se mouillent pour le bain du nouvel an [VIDEO]

0

Tradition oblige, environ 150 baigneurs se sont retrouvés sur la plage pour fêter 2017. Dans une eau plus que vivifiante, à 7°.

C'est l'incontournable rendez-vous du nouvel an à La Baule. La baignade proposée par les Canards givrés a attiré quelque 150 courageux venus braver une eau à 7° et un vent plutôt frisquet. Mais la bonne humeur a pris le dessus pour relever « le défi du 1er janvier ». D'ailleurs, comme le dit Jeanne, qui vient depuis cinq ans, « on pourrait rester plus longtemps si on ne nous demandait pas de sortir. Ça fait vraiment du bien, on sort, on est bien ». Rien que ça !

