Ce week-end, le terrain de boules des Salines accueille les Fêtes Boulistes. Tout commence aujourd'hui, à 16h, avec des démonstrations des différentes épreuves de la boule lyonnaise : tir de précision, tir en relais et tir progressif. Des athlètes de haut niveau seront présents dont Frédéric Poyet, champion multititrés entre 1993 et 2014. Samedi et dimanche, place aux challenges.

Plus d'information ce vendredi 23 juin dans Presse Océan.