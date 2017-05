La Baule Plage : le maire propose la création d'une société d'économie mixte

0

Dans un communiqué, le maire LR de La Baule propose à Veolia de constituer une société d'économie mixte locale (SEML). Yves Métaireau a en effet pris la mesure des inquiétudes que l'arrivée de cette société (choisie par l'Etat pour gérer l'ensemble de la plage de La Baule) suscite chez les professionnels qui y travaillent : clubs pour enfants, écoles de voiles, restaurants. Le maire propose la création de cette SEML « dans un esprit d'apaisement et de conciliation nécessaire aujourd'hui ». « Cela permettrait à la Ville, à travers cette société, de concourir aux dépenses de gestion, aux investissements et de limiter raisonnablement les hausses de redevances des exploitants », continue Yves Métaireau. Ce dernier espère que cette solution sera retenue par Veolia et par l'Etat.