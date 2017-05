La Baule Plage : une manifestation le 27 mai

0

Depuis plusieurs mois, les professionnels de la plage (restaurateurs, clubs de voile, clubs pour enfants) sont mobilisés contre la concession de la plage par l'Etat à la société Veolia. Celle-ci doit prendre en charge la gestion totale de la plage : propreté, sous-concessions aux professionnels en les choisissant par appel d'offres et perception de leurs redevances. Effarés par la hausse de ces dernières, les commerçants de la plage, regroupés en association ont déposé deux recours contre l'arrivée de Veolia sur la plage. Et d'appeler la Ville à prendre en main sa plage. Pour mettre au parfum les usagers et les amoureux, ils organisent un rassemblement le 27 mai en haut de l'avenue de Gaulle.

Plus d'information ce vendredi 19 mai dans Presse Océan.