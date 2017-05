La Baule Pont de l'Ascension : La plage noire de monde !

0

On aurait envie de dire : "vu le monde qu'il y a eu sur la route aujourd'hui", rien d'anormal.

Le temps était idéal, la mer était calme, et le week-end de quatre jours, propice pour venir décompresser les pieds dans l'eau. Une eau à un peu plus de 16 degrés. Plutôt correct à cette époque de l'année. De plus, le coefficient était important puisqu'il indiquait 105.

Capturée sur la plage de la Baule-Escoublac, ce cliché pourrait nous faire croire que nous sommes en plein mois de juillet, ou alors en plein mois d'août. Sauf que non. Nous ne sommes que le 25 mai, et les 29 degrés du jour ont incité les touristes et les locaux à venir profiter de ces quelques jours de congés au bord de mer.

Classée parmi l'une des plus belles baies du monde, longue de 9 km, la plage de la Baule-Escoublac a fait le bonheur des petits et des grands aujourd'hui. Et ce n'est sûrement pas fini...

