La Baule Tous à l'eau le 1er janvier avec les Canards givrés

Ils seront sur la plage pour le bain du nouvel an. Le rendez-vous est fixé à 15h dans le hall de l'Hôtel de Ville de La Baule pour enfiler son maillot.

Pour certains, c'est « la » bonne résolution après les agapes de fin d'année. Pour les autres, le défi du 1er janvier. Le rendez-vous est fixé à 15h dans le hall de l'Hôtel de Ville avant de filer pour le traditionnel bain du nouvel an proposé par les Canards givrés (à 15 h 30). Avec une petite dose de courage pour affronter une eau à « 8-9° ». « Il faut être en forme le jour J, éviter les contre indications », détaille le président des Canards givrés Thibault Ravier, « et surtout ne pas rester trop longtemps. On dit qu'il ne faut pas dépasser en minutes, le nombre de degrés dans l'eau ».

