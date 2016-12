La Bernerie-en-Retz Le pêcheur à pied disparu n'a toujours pas été retrouvé

0

Un homme de 52 ans est porté disparu depuis vendredi soir à La Bernerie-en-Retz. Cet habitant de la commune est parti vendredi vers 13 heures ramasser des huîtres pour le réveillon en profitant de la marée basse. Mais hier soir à 18 heures, sa femme, ne le voyant pas rentrer, a signalé sa disparition à la gendarmerie. Le portable du quinquagénaire a été retrouvé dans sa voiture.

Le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) d'Etel a été alerté. La Vedette SNSM de Noirmoutier a été dépêchée sur place. Une équipe cynophile a également été sollicitée. Le chien a amené les militaires de la voiture du disparu, stationnée sur un parking du front de mer, jusqu'aux rochers. L'hélicoptère, lui, n'a pu décoller à cause d'un épais brouillard. Treize gendarmes et des pompiers du secteur ont participé aux recherches jusqu'à près de 22 heures.

Ce samedi matin, les recherches terrestres ont repris à la faveur de la marée basse. L'hélicoptère, lui, est une nouvelle fois resté cloué au sol en raison des conditions météorologiques. Vers 12 h 30, alors que la mer remontait et que le brouillard s'épaississait, les recherches ont de nouveau dû être interrompues.

Une fenêtre météo plus favorable à un survol de la zone en hélicoptère est espérée dimanche matin.