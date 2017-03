La Bernerie Les chefs des grands palaces raffolent de ses huîtres

0

Dominique Friou élève des huîtres depuis plus de vingt ans en baie de Bourgneuf. Il revient du concours général agricole avec deux médailles. « Une reconnaissance » de son travail, dit-il mais également l'occasion pour lui de séduire encore plus de grands chefs. On retrouve déjà ses huîtres sur les tables de grands palaces parisiens (le Trianon, le Peninsula) et dans les cartes de grands chefs étoilés.

À lire dans l'édition de Presse Océan du jeudi 9 mars 2017.