La Boissière Carnet rose et rare au zoo : un bébé ours est né

Voilà une idée de visite qui tombe à pic pour les vacances ! Le zoo de la Boissière du Doré a eu l'énorme surprise dimanche de voir sortir de la tannière de son oursonne une adorable petite boule de poil : une naissance rare en captivité.

Cette boule de poils a fait son apparition dimanche dernier. Les soigneurs du zoo de la Boissière du Doré sont aux anges. Leur oursonne Frisquette s'est accouplée au mois de juin de l’année précédente… Particularité des ours : les embryons issus de cette union restent libres dans l’utérus maternel et ne se sont implantés qu'au cours de l'hiver afin que la mère ourse puisse mettre bas dans sa tanière, bien tranquille, à l'abri des regards.

C'est ce qu'a fait Frisquette, l'oursonne du zoo. Ainsi, elle pourra tranquillement allaiter son petit en jeûnant et sans sortir de sa période hivernale. "Nous avons eu la chance d'observer ce comportement totalement naturel chez nos ours cette année", commente le personnel du zoo sur sa page Facebook.

Plus d'infos dans votre journal Presse Océan ce mercredi 22 février.

Visionnez le reportage réalisé hier par Télénantes :

Contrairement aux idées reçues, l'ours ne passe pas la plus grande partie de son temps à faire la sieste mais à rechercher de la nourriture, comme le montre cette autre vidéo réalisée par le zoo en avril de l'an dernier. Il s'agit bien de frisquette, la mère du bébé :