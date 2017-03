La Boissière Carnet rose : la naissance d'une petite tigresse officialisée

0

C'est le bébé le plus félicité du moment. Une petite tigresse a vu le jour en janvier au zoo de la Boissière du Doré. Mais l'établissement préserve ses nourrissons avant de les présenter au public. "Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d'une tigresse de Sumatra. Née le 13 janvier dernier cette petite femelle de 8kg a suivi son premier examen vétérinaire aujourd'hui ! Première sortie très prochainement..." annonçait hier le zoo sur sa page Facebook.

Réactions de joie

Laetitia Burot Cool... 'C'est l'année des bébés ! C'est super, on a bien fait d'attendre pour venir le visiter avec notre petite famille", commente Laëtitia au milieu des centaines de messages de félicitations. Céline est un peu déçue : "Nous sommes venus il y as 15 jours, dommage on l'aura loupé". Et Mélina interroge : "Whoua... je dois y venir prochainement. Dans combien de temps environ cette petite merveille sera sortie ?" Presse Océan vous tiendra informé.

Les naissances se succèdent en effet au zoo de la Boissière du Doré, la dernière la plus marquante était celle d'un bébé ours, qui a fait sa première sortie mi-février.