La Boissière-du-Doré Deux bébés panthères noires et cinq petits renards au zoo

0

Les félins sont classés comme des espèces menacées.

Cinq petits otocyons, des renards à oreilles de chauve-souris, évoluent désormais au Zoo de La Boissière-du-Doré. Une portée miraculeuse, puisque d’ordinaire, on ne compte généralement que 2 à 3 otocyons par portée. La population des otocyons en Europe est extrêmement faible, on en compterait que 60 à 70. Deux bébés panthères noires, un mâle et une femelle, sont aussi sortis depuis 8 jours avec leur mère. « Avec des bébés, il y a un enrichissement de la vie et des comportements sociaux des animaux » se félicite Sébastien Laurent, le directeur du zoo. Une natalité qui souligne aussi le rôle du zoo dans la conservation d’espèces menacées dans leur milieu naturel.