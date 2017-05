La carte postale Gibraltar, un rocher britannique dans la Méditerranée

0

Retrouvez chaque jour des nouvelles de notre Croisière des lecteurs et embarquez avec eux pour un superbe voyage.

Étonnante enclave que ce bout de territoire britannique dans la péninsule ibérique. Les orangers jalonnent les trottoirs de la citadelle et l’ambiance chaleureuse fleure bon la Méditerranée. Mais l’on y parle anglais et on paye en livre gibraltérienne. Une confluence d’influences que seule l’histoire peut expliquer. Prochaine étape de la croisière : la belle Lisbonne.