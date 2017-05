La carte postale La Barcelone de Gaudi et de Messi

0

Pour qui connaît Barcelone, l'empreinte du célébrissime architecte Antonio Gaudi est aujourd'hui indissociable de la ville. Il suffit, pour s'en rendre compte, d'aller se promener autour de la fameuse Sagrada Familia. Mais le football la dispute à l'architecte : le FC Barcelone et son joueur phare, Lionel Messi, sont omniprésents en ville.

450 lecteurs des Journaux de Loire (Le Courrier de l'Ouest, Presse Océan et le Maine Libre) ont embarqué dimanche soir, à Marseille, à bord du Costa Favolosa. Une croisière qui les guidera de la Méditerranée à l’Atlantique, de Marseille à Cherbourg, en passant par Savone, Barcelone, Gibraltar, Lisbonne, Vigo et Saint-Jacques-de-Compostelle.

Mais curiosités et découvertes ne se limiteront pas aux escales.

Le navire sera lui-même un objet de découvertes et de curiosités. Avec ses 290 mètres de long et 35 mètres de large, le Favolosa offre un confort et des équipements de premier plan : 400 œuvres d’art originales et plus de 6 000 reproductions, cinq restaurants, treize bars, un spa de 6 000 m2, cinq bains à hydromassage, quatre piscines (dont une avec verrière amovible, une avec un écran géant). De quoi satisfaire les occupants des 1 508 cabines du bateau.