La carte postale Les croisiéristes découvrent la Ligurie

0

"Première étape des lecteurs en croisière sur la route des marchands : Savona. D’où nous sommes partis en excursion pour Nelo et Finalborgo, deux charmants médiévaux et côtiers. Nous aurons quitté l’Italie ce lundi soir, direction l’Espagne, et plus précisément Barcelone. La croisière accostera dans la belle capitale catalane, en début d’après-midi."





450 lecteurs des Journaux de Loire (Le Courrier de l'Ouest, Presse Océan et le Maine Libre) ont embarqué dimanche soir, à Marseille, à bord du Costa Favolosa. Une croisière qui les guidera de la Méditerranée à l’Atlantique, de Marseille à Cherbourg, en passant par Savone, Barcelone, Gibraltar, Lisbonne, Vigo et Saint-Jacques-de-Compostelle.

Mais curiosités et découvertes ne se limiteront pas aux escales.

Le navire sera lui-même un objet de découvertes et de curiosités. Avec ses 290 mètres de long et 35 mètres de large, le Favolosa offre un confort et des équipements de premier plan : 400 œuvres d’art originales et plus de 6 000 reproductions, cinq restaurants, treize bars, un spa de 6 000 m2, cinq bains à hydromassage, quatre piscines (dont une avec verrière amovible, une avec un écran géant). De quoi satisfaire les occupants des 1 508 cabines du bateau.