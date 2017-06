Attentat de Londres Nathalie toujours plus inquiète pour son beau-frère disparu

Son post n'est pas vraiment rassurant. Du moins pour ce qui concerne l'état de santé de sa soeur, Christine, dont le bassin est "brisé en plein de morceaux". Nathalie Delcros, habitante de La Chapelle-Basse-mer, est partie dès dimanche à Londres, quand elle a appris que sa soeur faisait partie des victimes françaises blessées dans l'attaque. Sa soeur était en première ligne sur le London bridge quand le camion fou lui a foncé dessus.

Nathalie, qui se trouve à son chevet à l'hôpital de Londres, évoque des blessures "extrêmement gravissimes". Sa soeur doit subir une intervention chirurgicale de haute importance ce mardi après-midi.

Son message en dit davantage sur les circonstances de la disparition de son beau-frère, qui fait partie des deux Français toujours portés disparus dans les fichiers du Quai d'Orsay depuis l'attentat.

"Pour le moment, nous n'avons malheureusement aucune nouvelles de mon Beau Frère, Xavier Thomas. Malgré les longs entretiens accordés aux autorités policières et les nombreux renseignements donnés, on reste sans Nouvelles de Xavier.



C'est terrible ce silence et cette attente sans savoir ce qu'il lui est arrivé.

Ma soeur a essayé de se remémorer chaque instant du drame, poursuit-elle. On ne comprend pas pourquoi on ne le trouve pas dans les hôpitaux malgré la photo que j'ai fait circuler partout pour faciliter son identification. Cela rajoute aux craintes que l'on a.

Nous craignons que la collision avec la camionnette des terroristes, l'ait projeté dans la Tamise....

Plus le temps s'écoule et plus on redoute le pire et nos espoirs s'amenuisent..."