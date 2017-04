La Chapelle-s/E Cambriolages : un duo soupçonné d'avoir écumé l'agglo nord

0

Couëron, Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire, Casson et surtout La Chapelle-sur-Erdre. Une vague de cambriolages s'était abattue en août dernier sur le nord de l'agglomération nantaise. Avec, à chaque fois, la même désolation pour les propriétaires : domicile totalement retourné et fouillé, objets de valeur envolés et parfois, même, véhicules dérobés...

Dès les premiers faits, les gendarmes de la brigade de La Chapelle-sur-Erdre se sont attelés à l'identification du ou des cambrioleurs. Leurs investigations les ont conduits vers deux jeunes majeurs (Ndlr : l'un n'avait que 17 ans au moment des faits), déscolarisés et « déjà très bien connus de la justice pour des faits similaires » mais aussi pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des dégradations ou bien encore des violences sur des agents de la force publique.

Avec le renfort du peloton de surveillance et d'intervention (Psig) de Nantes, les gendarmes ont interpellé un des suspects, à l'aube ce lundi, au domicile de ses parents, à Nantes. Le second suspect a, quant à lui, été extrait de sa cellule du centre pénitentiaire de Nantes où il est incarcéré dans le cadre d'une autre affaire.

Les deux jeunes hommes ont été placés en garde à vue pour vols par effraction en réunion, dégradations ou destructions de véhicules par incendie, conduite sans permis. Ils sont soupçonnés d'une vingtaine de faits.