La Chapelle/Erdre En garde à vue après un rodéo à scooter

0

Les gendarmes ont interpellé le pilote d'un scooter et son passager, lundi soir vers 23 h 45, à La Chapelle-sur-Erdre.

Les deux jeunes, originaires de Saint-Herblain, faisait un rodéo avec leur deux-roues. Quand la patrouille a souhaité les contrôler, le passager, 20 ans, a menacé de mort les gendarmes avant de se rebeller. Imité, quelques instants plus tard, par le conducteur, un mineur de 17 ans. En plus des insultes et de la rébellion, lui a aussi mis des violences à son actif en assénant des coups de pied aux militaires. Il est convoqué devant un juge des enfants en vue d'une mise en examen pour rébellion, outrages et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, sous l'empire de l'alcool. Le majeur sera jugé par le tribunal correctionnel le 25 octobre.

Blessé, le chef de la patrouille s'est vu notifier cinq jours d'incapacité de travail. Les deux gendarmes qui l'accompagnaient ont une journée d'ITT.