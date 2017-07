La Chevrolière Interceptés en train de faire la course à 223 et 221 km/h

0

Deux conducteurs d'une grosse vingtaine d'années qui faisaient la course ont été contrôlés lundi en milieu d'après-midi à la vitesse ahurissante de 223 et 221 km/h sur la D117, à hauteur de La Chevrolière. Ils roulaient en direction de Nantes à bord d'une BMW Serie 3 et d'une puissante Audi, sur une portion de route limitée à 110 km/h.

Ils ont été contrôlés, puis interceptés dans la foulée par les gendarmes de l'équipe rapide d'intervention grâce à leur bolide, la Renault Mégane RS.

Les deux conducteurs ne se connaissaient pas. Ils se sont retrouvés à accélérer progressivement jusqu'à atteindre une vitesse complètement démesurée.

Le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de Loire-Atlantique dénonce "un manque de maturité", "un comportement idiot uniquement destiné à agiter leur testostérone".

Les deux conducteurs ont pris conscience de leur bêtise juste après leur interpellation. Ils n'avaient aucun antécédent en matière de délit routier.

Leur permis leur a été retiré en attendant une suspension qui risque d'être longue. Les voitures ont été confisquées et les deux seront jugés prochainement devant le tribunal correctionnel.