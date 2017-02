0

L’accident a eu lieu ce dimanche matin, vers 10 heures, sur la commune Le Bignon, sur la route départementale 62, au niveau du lieu-dit La Loirière.

Un motard de 28 ans a perdu le contrôle de son engin, a glissé dans un fossé et a fini sa course en percutant un arbre. Grièvement blessé et son pronostic vital engagé, le Smur 44 l’a pris en charge et l’a évacué au CHU de Nantes.

Selon les premières informations, la chaussée était humide.