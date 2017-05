La croisière des lecteurs La figure: Salvatore Palumbo, marin et chef cuisinier

0

« C’est un rêve d’enfance. Je voulais faire le tour du monde et naviguer ». A 59 ans, Salvatore Palumbo affiche le sourire d’un homme heureux. « J’ai appris plein de choses, rencontré plein de gens, découvert plein de saveurs et de cultures », poursuit le Napolitain.

Entré comme commis, voilà 35 ans, chez Costa, il a gravi tous les échelons jusqu’à occuper le poste de chef des cuisines. Sur le Favolosa, cela signifie qu’il dirige cinq restaurants et une équipe de 200 personnes, capable de nourrir 4000 personnes chaque jour.

La clef ? « Une organisation parfaite qui (l’a) surpris » quand il a débuté. Le navire est ravitaillé une fois par semaine et les commandes effectuées quinze jours à l’avance, en fonction du nombre de passagers et de leurs nationalités. « Le frigo du bateau est grand comme un magasin », sourit le chef.

A-t-il une cuisine préférée ? Il assure que non. « Toutes les cuisines sont belles, toutes ont des plats typiques ». Avant d’asséner cette réponse définitive dans un bel éclat de rire : « Tout le monde veut la cuisine de la Mamma ! ».

450 lecteurs des Journaux de Loire (Le Courrier de l'Ouest, Presse Océan et le Maine Libre) ont embarqué dimanche soir, à Marseille, à bord du Costa Favolosa. Une croisière qui les guidera de la Méditerranée à l’Atlantique, de Marseille à Cherbourg, en passant par Savone, Barcelone, Gibraltar, Lisbonne, Vigo et Saint-Jacques-de-Compostelle.

Mais curiosités et découvertes ne se limiteront pas aux escales.

Le navire sera lui-même un objet de découvertes et de curiosités. Avec ses 290 mètres de long et 35 mètres de large, le Favolosa offre un confort et des équipements de premier plan : 400 œuvres d’art originales et plus de 6 000 reproductions, cinq restaurants, treize bars, un spa de 6 000 m2, cinq bains à hydromassage, quatre piscines (dont une avec verrière amovible, une avec un écran géant). De quoi satisfaire les occupants des 1 508 cabines du bateau.