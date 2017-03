La Meilleraye Accident mortel de vendredi soir : le chauffard écroué

0

Un homme de 58 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire ce lundi après-midi à Nantes pour homicide involontaire aggravé par l'état d'alcoolémie et le délit de fuite après un accident qui a coûté la vie à un jeune homme de 20 ans, vendredi soir, à La Meilleraye-de-Bretagne. Le conducteur d'une Citroën C4 avait percuté un cyclomotoriste par l'arrière sur la RD 178, vendredi soir, vers 20 h 30, avant de prendre la fuite et de se rendre à la gendarmerie le lendemain après-midi.

Ce conducteur avait déjà été condamné par le passé pour conduite en état d'alcoolémie.

